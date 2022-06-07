В Казнете обсуждают несправедливое повышение акцизов

Блогеры возмущены действиями депутатов Парламента, которые, по мнению интернет-селебрити, лоббируют интересы производителей сигарет. Вопрос повышения налоговых ставок на табачную продукцию сейчас обсуждается при участии Министерства национальной экономики.

Новые акцизы утверждаются на 2023 год и уже спровоцировали выступления сразу нескольких депутатов Мажилиса. Народные избранники требуют резкого повышения акцизов на изделия нагревания табака, чтобы они приблизились к сигаретам.

Блогер Татьяна Фоминова назвала происходящее «табачным лобби» и сравнила ситуацию с фильмом «Здесь курят», снятым по одноименному литературному бестселлеру Кристофера Бакли.

История повествует о нюансах пропаганды табакокурения в США и методиках, к которым прибегают табачные компании для распространения сигарет даже среди молодежи.

Казахстанские депутаты предлагают сделать одинаковой ставку на сигареты и стики для нагреваемого табака. Сейчас она дифференцирована, и, по мнению депутатов, от этого страдает бюджет, недополучая свои миллионы. На сигареты акциз высчитывается на 1 тыс. штук, а акциз на нагреваемый табак идет в расчете на килограмм. И это справедливо, потому что в стиках табака гораздо меньше. Во всем мире так налог считают. Если сравнять ставки, то стики станут намного дороже сигарет. То есть людям будет выгоднее курить сигареты, чем нагреваемый табак с пониженным вредным воздействием, – написала Татьяна на странице в соцсетях.

В качестве примера лоббирования сигарет Татьяна привела ситуацию в Латвии, где результатом уравнения акцизов стал значительный рост стоимости изделий нагревания табака.

Повторения подобного сценария не хочет и Адиль Лиян. Известный теле- и радиоведущий весьма резко высказался касательно позиции депутатов.

Почему Парламент хочет задушить тех, кто ушел от сигарет, в угоду сигаретным компаниям? В стиках табака содержится меньше, чем в сигаретах, а значит, поштучно их сравнивать некорректно. Это разве не обман? – обратился Адиль к своим подписчикам.

Его мнение подтверждает и мировой опыт. В большинстве стран акцизы на изделия нагревания табака значительно ниже сигаретных. Например, в крупных странах ЕС – на 72%. Все потому, что исследования демонстрируют меньший вред для здоровья от ИНТ, нежели от традиционных табачных продуктов.

Например, отчет Королевского колледжа врачей Великобритании утверждает, что «опасность для здоровья, возникающая в результате длительного вдыхания паров электронных сигарет, доступных сегодня, вряд ли превысит 5% вреда от опасности курения табака в целом». К похожему заключению пришли и в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.