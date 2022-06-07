Почти 9,5 млрд тенге взыскано в бюджет с компаний, уклоняющихся от уплаты налогов

О работе Центра электронного декларирования рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Так, с начала 2022 года Центром электронного декларирования дополнительно взыскано в бюджет 9,4 млрд тенге таможенных платежей и налогов.

Как отметили в КГД, в основу создания Центра был принят успешный международный опыт развитых стран по централизации таможенного контроля.

Основным преимуществом от создания данного Центра в Казахстане является концентрация в одном месте таможенного контроля на товарах и участниках внеэкономической деятельности (ВЭД), имеющих статус высокого риска. Комитет госдоходов МФ РК

В КГ также отметили, что благодаря работе Центра актуализирована Система управления рисками, что в свою очередь положительно отразилось на снижении нагрузки для добросовестных участников ВЭД.

Так, 82% всех таможенных деклараций выпускаются за 1 минуту в автоматическом режиме, и лишь в отношении 18% таможенных деклараций проводится контроль таможенной стоимости товаров.

При этом более половины таможенных деклараций, в отношении которых назначен контроль таможенной стоимости товаров, выпускаются Центром с применением основного метода определения таможенной стоимости (метод 1).

С созданием Центра электронного декларирования полностью исключен контакт должностных лиц органов государственных доходов с участниками ВЭД и таможенными постами. Взаимодействие осуществляется исключительно посредством автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования, что позволяет осуществлять контроль за правомерностью действий должностных лиц Центра. Комитет госдоходов МФ РК

Для удобства и оперативного реагирования на обращения участников ВЭД, Комитетом государственных доходов МФ РК созданы специализированные телеграмм – чаты, в которых участники ВЭД могут получить информацию по интересующим вопросам, касающимся таможенных деклараций.

С целью контроля за своевременным и качественным предоставлением информации в данных чатах, руководством Центра на регулярной основе осуществляется мониторинг поступающих обращений. При этом, ни одно обращение не остается без внимания и предоставления ответа.

По информации КГД, в соответствии со статьей 119 ТК ЕАЭС минимальный срок для выпуска товаров составляет 4 часа с момента регистрации таможенной декларации.

Вместе с тем, при активной работе Центра в круглосуточном режиме, среднее время срока выпуска товаров сокращено до 2 часов.

На сегодняшний день, Комитетом государственных доходов МФ РК заключены 8 международных договоров об обмене информацией из экспортных таможенных деклараций страны отправления товаров, в режиме реального времени.

В частности, учитывая значительное расхождение в «зеркальной статистике» взаимной торговли, Центром активно проводится работа по администрированию информации, поступающей в рамках договоров, заключенных с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики ( ГТУ КНР).

По результатам проводимой работы наблюдается положительный эффект в части предотвращения потерь бюджета от недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров, а также снижение в расхождениях в «зеркальной статистике». В частности, при таможенном контроле выявлены факты значительного занижения декларантами таможенной стоимости товаров. Комитет госдоходов

К примеру, казахстанской компанией импортированы хозяйственные товары из КНР стоимостью 41,8 тыс. долларов, при этом по сведениям, предоставленным ГТУ КНР, стоимость товара при экспорте в РК составила 171,4 тыс. долларов.

Таким образом, казахстанской компанией таможенная стоимость занижена в 4 раза или на 129,6 тыс. долларов. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила более 12 млн тенге.

Другой компанией по товару «ткани» при таможенной стоимости 241 тыс. долларов заявлена таможенная стоимость в 24 тыс. долларов, то есть стоимость товаров занижена в 10 раз. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила 22,6 млн тенге.

Другим ярким примером совершения нарушения таможенного законодательства является ввоз LED-телевизоров с функциями SMART TV под видом корпусов для телевизоров без внутренних микросхем. Данный факт был выявлен в ходе проведения таможенного досмотра, назначенного при сопоставлении информации, поступающей из ГТУ КНР. Комитет госдоходов

В целом, с начала года Центром по фактам занижения таможенной стоимости товаров дополнительно взыскано 9,4 млрд тенге.