Нацбанк решил сохранить значение базовой ставки на уровне 14%

Как пояснил председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов, в годовом выражении инфляция в мае достигла 14%, при этом рост цен наблюдался по всем компонентам. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 19%.

Непродовольственная инфляция из-за продолжающегося удорожания импортных товаров также ускорилась до 11,9%. Инфляция платных услуг выросла до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги.

Вместе с тем глава Нацбанка считает, что по итогам года, благодаря своевременным мерам, принятым правительством, инфляцию удастся удержать в коридоре 13-15%. При этом вырастут цены на продукты и непродовольственные товары. Также есть риск роста цен на коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение.

В то же время уже в следующем году финрегулятор прогнозирует постепенное замедление инфляции до 7,5-9,5%. В первую очередь – на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года.

Также, как уверен Пирматов, свою роль сыграет монетарная политика регулирования базовой ставки. И уже в 2024 году, по прогнозам Нацбанка, инфляция, хоть и будет все еще вне таргетируемого коридора, однако замедлится на уровне 4-5%. Если, конечно, не случится каких-то новых внутренних и внешних шоков.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

При этом события весны 2022 года, разогнавшие инфляцию в стране, не оказали существенного негативного влияния на экономику Казахстана. Рост ВВП составил 4,4% за четыре месяца этого года.

Рост экономики поддерживается высокими ценами на сырье и снятием карантинных ограничений. Геополитическая обстановка в мире и авария на нефтепроводе КТК на данный момент не оказали столь негативного влияния на экономику страны. Потребительский спрос также показывает положительную динамику. Продолжился рост розничного товарооборота, в частности продуктов питания и непродовольственных товаров. Галымжан Пирматов

Исходя из этого Нацбанк прогнозирует рост экономики в диапазоне 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики во всех основных отраслях экономики.

Таким образом, по прогнозам Нацбанка, основные риски инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. При этом среди внутренних факторов основные риски – в сохранении мягкой фискальной политики, высоких инфляционных ожиданиях, а также вероятности ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на повышение цен на регулируемые услуги.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

Национальный банк продолжит следить за ситуацией на мировых рынках, развитием геополитического кризиса и реализацией проинфляционных рисков. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике, – заключил глава Нацбанка.