Расследование начато в отношении работников СпецЦОНа в Нур-Султане – Антикор
Фото: Zakon.kz
В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что в отношении работников столичного СпецЦОНа №2 начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОНа для автовладельцев №2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконных вознаграждений за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет.Пресс-служба Антикора
В ведомстве отметили, что «в настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий».
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
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