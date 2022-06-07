Расследование начато в отношении работников СпецЦОНа в Нур-Султане – Антикор

В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что в отношении работников столичного СпецЦОНа №2 начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОНа для автовладельцев №2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконных вознаграждений за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет. Пресс-служба Антикора

В ведомстве отметили, что «в настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий».