АФМ РК и букмекерские ассоциации будут совместно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма
В меморандуме определены условия сотрудничества и взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председательствующий на мероприятии первый заместитель председателя АФМ РК Габит Садырбеков особо подчеркнул важность взаимодействия компаний частного сектора с уполномоченным органом.
Я бы хотел остановиться на том, что такое антиотмывочная система. Бытует ошибочное мнение, будто есть АФМ – уполномоченный орган – пусть он и противодействует отмыванию доходов. На самом деле существует целая система, которая должна бороться с отмыванием денег. И в эту систему входит не только наше агентство, но и все субъекты финансового мониторинга: банки, игорный бизнес, различные финансовые и платежные организации, центральный депозитарий. Это – первая линия защиты, – подчеркнул спикер.
Тем временем руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ РК Ульзана Сыздыкова заявила об особой важности прозрачного взаимодействия субъектов игорного бизнеса страны с регулятором, ответственным за эту сферу – то есть с Министерством культуры и спорта РК.
Представители букмекерских ассоциаций, со своей стороны, выразили полную поддержку инициативам Агентства по финансовому мониторингу. Выступающие отметили, что прилагают все усилия для достижения абсолютной прозрачности работы отрасли.
Представители АФМ и представители букмекерского сообщества/фото: пресс-служба АФМ РК
За последние два года это уже не первая наша встреча, проделана большая работа, которая предшествовала подписанию меморандума о сотрудничестве. Букмекерские конторы, физически находясь в специально отведенных зонах в городах Капшагай (ныне Қонаев) и Щучинск, практически 99,9% платежей проводят через банки второго уровня и платежные системы, то есть безналичным способом. В этой связи букмекерские конторы проходят двойную обработку информации.Председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Арайлым Сагынтай
Президент Саморегулируемой организации букмекеров (СРО) Казахстана Галымжан Дуамбеков со своей стороны отметил, что букмекерские конторы давно созрели к сотрудничеству с госорганами. И данное сотрудничество – новый шаг навстречу к эффективному взаимодействию с уполномоченными государственными органами. Что даст букмекерскому сообществу возможность сделать все, чтобы рынок был полностью цивилизованным и открытым.
На встрече также было отмечено, что основная долгосрочная цель всей этой работы – построение истинно правового государства и формирование в обществе и бизнесе нового уровня гражданского самосознания, что позволит казахстанцам жить в действительно комфортных и безопасных экономических условиях.
Далее стороны приступили к подписанию меморандума.