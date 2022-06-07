АФМ РК и букмекерские ассоциации будут совместно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма

В столице Казахстана прошла церемония подписания специального документа между Агентством по финансовому мониторингу, ОЮЛ «Ассоциация «Саморегулируемая организация букмекерского и лотерейного бизнеса РК» и «Ассоциация букмекеров Казахстана».

В меморандуме определены условия сотрудничества и взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председательствующий на мероприятии первый заместитель председателя АФМ РК Габит Садырбеков особо подчеркнул важность взаимодействия компаний частного сектора с уполномоченным органом.

Я бы хотел остановиться на том, что такое антиотмывочная система. Бытует ошибочное мнение, будто есть АФМ – уполномоченный орган – пусть он и противодействует отмыванию доходов. На самом деле существует целая система, которая должна бороться с отмыванием денег. И в эту систему входит не только наше агентство, но и все субъекты финансового мониторинга: банки, игорный бизнес, различные финансовые и платежные организации, центральный депозитарий. Это – первая линия защиты, – подчеркнул спикер.

Тем временем руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ РК Ульзана Сыздыкова заявила об особой важности прозрачного взаимодействия субъектов игорного бизнеса страны с регулятором, ответственным за эту сферу – то есть с Министерством культуры и спорта РК.

Представители букмекерских ассоциаций, со своей стороны, выразили полную поддержку инициативам Агентства по финансовому мониторингу. Выступающие отметили, что прилагают все усилия для достижения абсолютной прозрачности работы отрасли.

Представители АФМ и представители букмекерского сообщества/фото: пресс-служба АФМ РК

За последние два года это уже не первая наша встреча, проделана большая работа, которая предшествовала подписанию меморандума о сотрудничестве. Букмекерские конторы, физически находясь в специально отведенных зонах в городах Капшагай (ныне Қонаев) и Щучинск, практически 99,9% платежей проводят через банки второго уровня и платежные системы, то есть безналичным способом. В этой связи букмекерские конторы проходят двойную обработку информации. Председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Арайлым Сагынтай

Президент Саморегулируемой организации букмекеров (СРО) Казахстана Галымжан Дуамбеков со своей стороны отметил, что букмекерские конторы давно созрели к сотрудничеству с госорганами. И данное сотрудничество – новый шаг навстречу к эффективному взаимодействию с уполномоченными государственными органами. Что даст букмекерскому сообществу возможность сделать все, чтобы рынок был полностью цивилизованным и открытым.

На встрече также было отмечено, что основная долгосрочная цель всей этой работы – построение истинно правового государства и формирование в обществе и бизнесе нового уровня гражданского самосознания, что позволит казахстанцам жить в действительно комфортных и безопасных экономических условиях.

Далее стороны приступили к подписанию меморандума.