Президент дал поручения председателю Счетного комитета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Счетного комитета о предварительных итогах аудита использования целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда, в рамках которого охвачено 20 объектов на общую сумму 290 млрд тенге.

Также было проанализировано расходование 2,2 трлн тенге, выделенных из Нацфонда по различным направлениям.

Президент дал поручения, касающиеся вопросов преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.