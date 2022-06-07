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Нетрезвая женщина попыталась спрыгнуть с четвертого этажа в Нур-Султане

полицейские спасли женщину Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане нетрезвая женщина пыталась спрыгнуть с четвертого этажа, ее остановили полицейские, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступил вызов от очевидцев о том, что по ул. Шонанулы женщина пытается спрыгнуть с четвертого этажа. На место прибыли старший участковый Нурбол Айдар и лейтенант Нурсултан Калдыбаев, а также экстренные службы города.

Когда мы оказались на месте, то увидели женщину, которая сидела в окне четвертого этажа, свесив ноги вниз, и громко кричала собравшимся внизу людям, что она собирается прыгать. Сделай она один рывок – трагедия была бы неминуема. Жизнь решали секунды. Я быстро забежал в подъезд дома, а мой напарник остался внизу контролировать ситуацию и отвлекать женщину разговорами. Поднявшись на этаж, я начал стучать в дверь, от стука щеколда открылась, и я вошел в комнату. Оценив обстановку, постепенно приблизился к женщине и, схватив ее со спины, затащил внутрь.Нурбол Айдар

Женщина была доставлена в полицию для выяснения обстоятельств. Ей была оказана психологическая помощь.

Полицейские установили, что в момент инцидента она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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