Токаев поставил перед Нацбанком ряд задач для сдерживания инфляции

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь – май 2022 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, состоянии золотовалютных резервов.

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.

По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.