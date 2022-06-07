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Токаев поставил перед Нацбанком ряд задач для сдерживания инфляции

президент РК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь – май 2022 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, состоянии золотовалютных резервов.

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.

По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.

Елена Беляева
Пирматов Галымжан Нацбанк РК Токаев Касым-Жомарт
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