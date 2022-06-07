Очистка реки Есиль – что нашли водолазы

Водолазы обследовали дно реки Есиль на участке от ул. Кенесары до ул. Сыганак, а также в районе «Зеленого острова» жилого массива Тельмана.

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Отмечается, что обследовано дно акватории реки Есиль. От различного мусора очищена территория площадью 88 900 кв. м, в 889 точках определен уровень донных/иловых отложений.

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

В ходе обследования на дне реки обнаружены крупногабаритные отходы, такие как шины, фрагменты мебели и др.

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

В этой связи жителей города просят проявить гражданскую сознательность и не захламлять русло реки.