Газохимический комплекс в Атырау готов на 99%

Об этом стало известно сегодня в ходе посещения председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым объектов компании в Атырауской области, передает Zakon.kz.

В частности, глава КМГ посетил строящийся интегрированный газохимический комплекс (ИГХК) по производству полипропилена в Атырауской области. Он проинспектировал работу на основных объектах комплекса. Речь идет о парке хранения пропана, установке дегидрирования пропана и полимеризации пропилена, складе хранения готовой продукции, центральной заводской лаборатории и центральной операторной. В ходе посещения объектов глава КМГ отметил существенный прогресс в реализации проекта.

Фото: пресс-служба КМГ

Проект строительства интегрированного газохимического комплекса находится на особом контроле главы государства и правительства, а также под пристальным вниманием общественности, – подчеркнул Мирзагалиев в ходе рабочего совещания в ТОО «KPI».

В настоящее время общий прогресс проекта ИГХК составляет 99,20%. На территории комплекса завершены основные строительные работы, ведутся работы по благоустройству территории.

Комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн станет флагманским проектом КМГ и позволит компании осуществлять более глубокую переработку углеводородов. Оператором проекта является ТОО «KPI Inc.».

Фото: пресс-служба КМГ

Кроме этого, в ходе поездки Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). Руководители предприятия презентовали текущие результаты реализации проекта Tazalyq. Он предусматривает модернизацию очистных сооружений сточных вод завода, а также рекультивацию полей испарения площадью 860 га. Председателю правления доложили, что на сегодня строительно-монтажные работы первого этапа строительства очистных сооружений завершены на 73%. Полное завершение проекта планируется в декабре 2023 года.

Фото: пресс-служба КМГ

Завершением поездки стало рабочее совещание в офисе АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ), руководство которого предоставило главе КМГ результаты внедрения системы «Интеллектуальное месторождение» на своем производстве. Проект позволяет осуществлять оперативный мониторинг технологических процессов на производственных объектах (управление производством, мониторинг транспорта, эффективное использование спецтехники и др.).