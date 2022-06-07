В Жамбылской области возобновили подрывы фрагментов боеприпасов

В горной местности близ Байзакского района возобновились контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов, собранных после чрезвычайного происшествия в августе 2021 года на технической и прилегающей территории войсковой части 28349 регионального командования «Юг», передает Zakon.kz.

Как сообщает информационное агентство ZhambylNews, подрывы проводят в безлюдной горной местности, на безопасном удалении от населенных пунктов: в 20 км восточнее Тараза и на удалении 10-12 км от территории войсковой части. Уточняется, что район будет оцеплен сотрудниками военной полиции совместно с РОП Байзакского района Жамбылской области.

Работы будут проходить ежедневно, в период с 6 июня по 25 ноября, с понедельника по пятницу два раза в день, в период с 9:00 до 18:00.

Уничтожать боеприпасы планируют небольшими партиями в целях снижения звукового эффекта действия ударной волны и сейсмического воздействия.

Военнослужащие сводного отряда будут заняты в работах по очистке местности от разлетевшихся фрагментов боеприпасов. В частности, они уберут от взрывоопасных предметов хранилища, навесы, площадки открытого хранения.

Уничтожение взрывателей методом сжигания производится в специальных печах, глубоко врытых в землю. Этот способ является безопасным для военнослужащих и населения. Процесс сжигания в печах сопровождается черным дымом и глухими хлопками, – говорится в сообщении.

Также на технической территории продолжается поиск младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, который остается без вести пропавшим. Работа по его поиску проводится путем просеивания грунта. Кроме того, за пределами воинской части Даутбаева продолжают искать представители органов местной полиции, опрашивая население.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Погибли 17 человек. В МВД сообщили, что начато расследование по ст. 462 УК РК «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих». В связи с распространением в социальных сетях ложных сведений начато досудебное расследование по ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».