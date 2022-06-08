Алабай набросился на ребенка в Алматинской области

Нападение произошло в селе Туздыбастау Талгарского района. Алабай покусал лицо, спину и бедро ребенка, сообщает Zakon.kz.

Хозяин собаки породы алабай оставил питомца без привязи. Девочку еле удалось вырвать из зубов соседской собаки, сообщает Talgarnews.

Ребенок играл во дворе. От многочисленных укусов девочка получила шок.

По словам родных, алабай покусал лицо, спину и бедро ребенка. Раны на лице пришлось зашивать. Также есть рваные раны по телу.

Пострадавшему ребенку хозяин собаки выплатил 30 тысяч тенге на лечение. Но родители потребовали более жесткого наказания за халатность хозяина агрессивной собаки и деньги для пластической операции.