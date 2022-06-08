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Александр Бублик стартовал с победы на турнире в Штутгарте

казахстанский теннисист Фото: Instagram/bublik
Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира на траве. В следующем круге первая ракетка Казахстана встретится с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл первый матч одиночного разряда на турнире в немецком Штутгарте, сообщает Sports.kz.

В дебютной игре на турнире казахстанец провел встречу против американца Дениса Кудлы и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 7:5. Матч продлился 1 час и 35 минут.

По ходу игры Бублик исполнил целых 19 подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и выиграл 13 очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира на траве. В следующем круге Бублик встретится с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

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Бублик Александр Германия
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