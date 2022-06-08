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127 млн тенге выплатят пострадавшим от паводка в Актобе

Актобе компенсация Фото: ДЧС Алматы
Владельцам подтопленных домов возместят только затраты на ремонт жилья. Компенсацию за испорченную технику и мебель выплачивать не будут, сообщает Zakon.kz.

Специальная комиссия по оценке ущерба завершила работу, сообщает «Хабар 24».

Всего в пригороде подтопило 142 дома, один из них был полностью разрушен. Жителей временно разместили в эвакопунктах, а затем в общежитии одного из колледжей. Сейчас там остаются шесть семей.

Компенсацию пострадавшим начнут выплачивать со следующей недели, деньги на эти цели выделят из городского бюджета. Владельцам подтопленных домов возместят только затраты на ремонт жилья. Суммы варьируются от ста тысяч тенге до четырех миллионов. Компенсацию за испорченную технику и мебель выплачивать не будут.

142 дома пострадало, к сожалению, 22 дома не имеют правоустанавливающих документов, соответственно, выплаты не будут производиться из бюджета. Мы им посоветовали быстро сделать документацию по дому. Аким Актобе Асхат Шахаров

По словам акима города, после сдачи документов оценочные компании будут иметь возможность определить по техпаспорту и дефектному акту точную сумму. Затем акимат сможет выделить помощь из внебюджетных средств.

Данияр Кунафин
Актобе
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