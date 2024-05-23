Компенсацию получила жительница Актобе, пострадавшая во время паводка
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, получив компенсацию, женщина смогла сделать ремонт.
"Я почти одна из первых получила компенсацию, поэтому сразу приступила к проведению ремонтных работ. Глаза боятся, руки делают. Мы очень рады, что смогли вернуться в свой дом".Айдана Орынбасарова
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Впечатлениями Айдана поделилась 22 мая с членами областного общественного штаба, которые поздравили ее с возвращением в родной дом.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
20 мая премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.
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