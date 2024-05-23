Компенсацию получила жительница Актобе, пострадавшая во время паводка

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома, сообщает Zakon.kz.

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