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Компенсацию получила жительница Актобе, пострадавшая во время паводка

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, получив компенсацию, женщина смогла сделать ремонт.

"Я почти одна из первых получила компенсацию, поэтому сразу приступила к проведению ремонтных работ. Глаза боятся, руки делают. Мы очень рады, что смогли вернуться в свой дом".Айдана Орынбасарова
Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Впечатлениями Айдана поделилась 22 мая с членами областного общественного штаба, которые поздравили ее с возвращением в родной дом.

Актюбинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:00

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

20 мая премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

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