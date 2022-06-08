Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Голландии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прошла во второй раунд соревнований на травяных кортах голландского Хертогенбоса с призовым фондом более 200 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

21-я ракетка мира Елена Рыбакина в первом круге одиночного разряда сумела обыграть американку Джейми Леб — 6:4, 7:5. Далее Рыбакину ждет другая представительница США — Шелби Роджерс.

Александр Бублик сыграл свой первый матч личного разряда на турнире в немецком Штутгарте, переиграв американского теннисиста Дениса Кудлу, — 7:6 (7:3), 7:5. За выход в четвертьфинал Александр встретится с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Фото: Instagram/dmitrypopko

Еще один казахстанец Дмитрий Попко прошел во второй круг турнира серии Челленджер в Братиславе, обыграв украинца Олега Приходько, — 4:6, 6:1, 6:2.

После долгого перерыва наконец-то порадовал Михаил Кукушкин, который выиграл стартовую игру на Челленджере в британском Ноттингеме с призовым фондом 135 тысяч евро. Кукушкин был сильнее румына Мариуса Копила – 6:4, 6:4.

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