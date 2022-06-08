В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид
В первом чтении депутаты Мажилиса одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка, финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.
И сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.
Как отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Юрий Ли, законопроектами предполагается:
повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование;
разграничить уголовные деяния от административных правонарушений;
ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу тех, кто не обладает правом на осуществление такой деятельности.
Таким образом, поправки коснутся Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и закона «О рекламе».
Инициированные поправки компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных, неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе.Юрий Ли