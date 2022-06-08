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В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид

финансовые пирамиды Фото: Zakon.kz
В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, передает корреспондент Zakon.kz.

В первом чтении депутаты Мажилиса одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка, финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

И сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

Как отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Юрий Ли, законопроектами предполагается:

  • повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

  • установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;

  • определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование;

  • разграничить уголовные деяния от административных правонарушений;

  • ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу тех, кто не обладает правом на осуществление такой деятельности.

Таким образом, поправки коснутся Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и закона «О рекламе».

Инициированные поправки компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных, неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе.Юрий Ли 
Тамила Языкова
Мажилис Казахстан
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