В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид

В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, передает корреспондент Zakon.kz.

В первом чтении депутаты Мажилиса одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка, финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

И сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

Как отметил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Юрий Ли, законопроектами предполагается:

повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;

определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование;

разграничить уголовные деяния от административных правонарушений;

ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу тех, кто не обладает правом на осуществление такой деятельности.

Таким образом, поправки коснутся Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и закона «О рекламе».