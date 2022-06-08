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Законодательство РК

За преступное отмывание доходов будут конфисковывать имущество – депутат

Мажилис, законопроект, отмывание доходов, ответственность, усиление Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в первом чтении депутаты одобрили поправки в некоторые законодательные акты и в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Сергей Симонов, представляя законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отметил, что документы инициированы депутатами Парламента.

По его словам, проекты законов разработаны для улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года. Осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).Мажилисмен Сергей Симонов

Он добавил, что в рамках рассматриваемых законопроектов эта работа продолжается и предусматривается ряд предложений.

В частности, предлагается установление обязанности юрлиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников. Предусматривается распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Замораживаются средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Определяются условия в законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой.Сергей Симонов

Также депутат отметил, что поправками усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств и устанавливается уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ. Вдобавок устанавливается административная ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем. Сейчас такая ответственность в законодательстве отсутствует. 

Кроме этого, лица органов финансового мониторинга наделяются полномочием составлять протоколы административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

Госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.Сергей Симонов
Оксана Скибан
Мажилис Казахстан
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