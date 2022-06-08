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Стандарт единой зарядки для смартфонов приняли в Европе

USB Фото: pixabay
К осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в Европе. Такое решение приняли представители Совета Европейского союза и Европейского парламента, передает Zakon.kz.

Производители электроники будут обязаны использовать порт USB-C в своих устройствах. Разработчикам ноутбуков дали еще 40 месяцев после вступления закона в силу, чтобы успеть адаптировать устройства к новым требованиям, сообщает europarl.europa.eu.

Скорость зарядки согласована для устройств, которые поддерживают быструю зарядку. Такая мера позволит заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.

Потребители смогут сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств. Это снизит количество электронного мусора. Утилизированные и неиспользованные зарядные устройства составляют около 11 тысяч тонн электронных отходов ежегодно.

Ирина Лукичева
Совет Европы
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