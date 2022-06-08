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Четыре сборные разыграют оставшиеся две путевки на ЧМ-2022 по футболу

Футбол Стыковые матчи Фото: Instagram/fifaworldcup
Список футбольных сборных для участия на мировом первенстве 2022 года в Катаре почти известен. Осталось только узнать победителей в двух стыковых матчах, которые пройдут на будущей неделе, сообщает Zakon.kz.

В первом из этих поединков сойдутся команды Австралии и Перу. Эта игра за выход на Чемпионат мира состоится 13 июня в Катаре. Австралийцы в ходе стыковой встречи азиатской квалификации переиграли представителей ОАЭ — 2:1. А перуанцы заняли пятое место в южноамериканской отборочной зоне.

14 июня пройдет вторая стыковая игра. За последнюю путевку на ЧМ-2022 сыграют команды Коста-Рики и Новой Зеландии. Футболисты Коста-Рики представят КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), а Новая Зеландия является победителем отборочного этапа зоны Океании.

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Куандык Шынасилов
FIFA
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