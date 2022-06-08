Цена нефти Brent поднялась выше 120 долларов за баррель
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По данным торгов в среду, мировые цены на нефть растут в ожидании увеличения спроса. Положительная динамика связана с возможным ростом спроса на топливо в связи с началом летнего сезона поездок, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:55 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% — до 120,93 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 119,89 доллара, — говорится в сообщении 1prime.ru.
По информации Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США до 3 июня выросли на 1,845 миллиона баррелей. Специалисты наоборот ожидали снижения на 1,8 миллиона баррелей.
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