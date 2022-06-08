Цена нефти Brent поднялась выше 120 долларов за баррель

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По данным торгов в среду, мировые цены на нефть растут в ожидании увеличения спроса. Положительная динамика связана с возможным ростом спроса на топливо в связи с началом летнего сезона поездок, передает Zakon.kz.