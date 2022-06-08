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Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня

дождь, зонт Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня. На большей части республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.

Ближе к 11 июня в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются сильные дожди.

На западе и юге – пыльные бури.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, за исключением северных регионов, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 20-28 тепла. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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