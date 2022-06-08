Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня. На большей части республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.