Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июня. На большей части республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.
Ближе к 11 июня в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются сильные дожди.
На западе и юге – пыльные бури.
Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, за исключением северных регионов, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 20-28 тепла. РГП «Казгидромет»
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