Прочную экономическую основу для области Абай подготовили власти ВКО

Экономика городов и районов, входящих в состав образованной области, показывает динамичный рост, а реализация запланированных проектов позволит до 2025 года улучшить показатели еще в несколько раз.

Объемы промышленного производства в городах и районах области Абай в 2015 году были на уровне 184 млрд тенге, к 2021 году они достигли 898 млрд тенге.

Фото: пресс-центр ВКО

В сельском хозяйстве за этот период объемы производства выросли со 179 млрд тенге до 428 млрд тенге соответственно. Из 4 трлн тенге, инвестированных в развитие Восточно-Казахстанской области в течение 2015-2021 годов, 2,1 трлн тенге пришлись на долю Семея и районов, вошедших в состав области Абай.

Фото: пресс-центр ВКО

Это стало возможным благодаря реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, строительства и запуска в 2017 году Актогайского горно-обогатительного комбината. Мощность первой очереди составила 25 млн тонн медной руды (364 млрд тенге).

Фото: пресс-центр ВКО

В прошлом году горно-обогатительный комбинат в Актогае расширил мощности переработки меди с 25 млн до 50 млн тонн в год на сумму 396 млрд тенге. В целом, реализация крупнейшего инвестиционного проекта региона потребовала вложения на сумму 760 млрд тенге.

Еще один масштабный инвестпроект (134 млрд тенге) - открытие в 2018 году Бакырчикского горно-обогатительного комбината, на котором добывается 2 млн тонн золотосодержащей руды в год.

Следующий крупный инвестиционный проект, реализованный на территории области Абай, это запуск в 2021 году маслоэкстракционного завода по производству растительных масел. Мощность предприятия составила 300 тыс. тонн сырья. В его реализацию было вложено 7,9 млрд тенге.

Фото: пресс-центр ВКО

В целом, в рамках третьей пятилетки Карты поддержки предпринимательства (2020-2025 годы) в области Абай запланирована реализация 25 проектов с инвестициями 1,1 триллион тенге и созданием около 7 тыс. новых рабочих мест.