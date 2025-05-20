Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане
Положительная динамика обеспечена за счет роста в ключевых секторах экономики: промышленность – 23,6%, сельское хозяйство – 0,7%, строительство – 22,1%, транспорт – 11,2%, связь – 7,7%, торговля – 2,5%.
Важным условием динамичного развития является привлечение инвестиций, которые стабильно поступают в экономику региона.
По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, среди регионов, где отмечено значительное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, лидирует Жамбылская область.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза (190,8 млрд тенге) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Это подтверждает высокое доверие бизнес-сообщества к экономическому потенциалу региона.
По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, наиболее капиталоемкими остаются промышленные и инфраструктурные отрасли, что отражает текущие приоритеты в экономической политике и развитие производственного потенциала региона.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В жилищной сфере также зафиксирован рост: за четыре месяца введено 173,2 тыс. кв. м жилья, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Положительная динамика свидетельствует о стабильности экономики региона.