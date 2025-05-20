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События

Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 19:07 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Экономика Жамбылской области демонстрирует уверенный рост. По итогам января-апреля 2025 года рост экономики области составил 15,8%, превысив среднереспубликанский показатель, сообщает Zakon.kz.

Положительная динамика обеспечена за счет роста в ключевых секторах экономики: промышленность – 23,6%, сельское хозяйство – 0,7%, строительство – 22,1%, транспорт – 11,2%, связь – 7,7%, торговля – 2,5%.

Важным условием динамичного развития является привлечение инвестиций, которые стабильно поступают в экономику региона.

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, среди регионов, где отмечено значительное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, лидирует Жамбылская область.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза (190,8 млрд тенге) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Это подтверждает высокое доверие бизнес-сообщества к экономическому потенциалу региона.

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, наиболее капиталоемкими остаются промышленные и инфраструктурные отрасли, что отражает текущие приоритеты в экономической политике и развитие производственного потенциала региона.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В жилищной сфере также зафиксирован рост: за четыре месяца введено 173,2 тыс. кв. м жилья, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Положительная динамика свидетельствует о стабильности экономики региона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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