Как оплачивается командировка в выходные и праздничные дни

На сайте электронного правительства был задан вопрос об оплате командировки, которая осуществлялась в том числе в субботу и воскресенье, сообщает Zakon.kz.

Работника отправляют в командировку в субботу после обеда, чтобы в воскресенье он смог поработать с подрядчиком. Работник требует оплаты за субботу (часы в дороге) и воскресенье. Всегда ли выходной день во время командирования рассматривается как привлечение к работе в выходные дни и оплачивать в 1.5 размере, - прозвучал вопрос.

Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты РК, на время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки.

Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:

суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути; расходы по проезду к месту назначения и обратно; расходы по найму жилого помещения.

Привлекать к сверхурочным работам работника (в том числе в период его нахождения в командировке) вправе только его работодатель, с которым он состоит в трудовых отношениях, который должен получить письменное согласие работника на привлечение его к работе в выходные дни.

В Минтруда заключили, что таким образом, согласно Трудовому кодексу: