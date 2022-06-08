Как оплачивается командировка в выходные и праздничные дни
Работника отправляют в командировку в субботу после обеда, чтобы в воскресенье он смог поработать с подрядчиком. Работник требует оплаты за субботу (часы в дороге) и воскресенье. Всегда ли выходной день во время командирования рассматривается как привлечение к работе в выходные дни и оплачивать в 1.5 размере, - прозвучал вопрос.
Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты РК, на время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки.
Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:
суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути;
расходы по проезду к месту назначения и обратно;
расходы по найму жилого помещения.
Привлекать к сверхурочным работам работника (в том числе в период его нахождения в командировке) вправе только его работодатель, с которым он состоит в трудовых отношениях, который должен получить письменное согласие работника на привлечение его к работе в выходные дни.
В Минтруда заключили, что таким образом, согласно Трудовому кодексу:
за нахождение работника в пути (в том числе в выходные дни) при направлении в командировку работодатель предоставляет (только) гарантии в виде выплаты суточных;
при фактическом осуществлении работником работы в выходной день у работодателя, к которому он направлен в командировку, сверх суточных работодатель обязан произвести оплату этих дней в соответствии со ст.109 ТК РК (т.е. в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника).