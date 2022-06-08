Солдаты больше не чистят картошку и не моют за собой посуду – глава Минобороны

Наводить чистоту в казармах — все еще обязанность военнослужащих, рассказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, передает корреспондент Zakon.kz.

Это обязанность каждого военнослужащего. Потому что есть такое определение, как ведение ротного хозяйства и поддержание санитарно-эпидемиологических норм. Вы же каждый день умываетесь, наводите порядок в доме, протираете пыль. Руслан Жаксылыков

Глава Минобороны отметил, что солдаты не моют за собой посуду.

В армии солдаты больше не чистят картошку и не моют за собой посуду. Для этих целей у нас есть компании, которые выигрывают тендер и обеспечивают наших военнослужащих. Руслан Жаксылыков

Журналисты также поинтересовались у министра, почему некоторые военнослужащие просят родственников высылать деньги.

Растущий организм у солдат. В 18-19 лет требуется много калорий, даже те же сладости. У нас на территории есть магазины. Солдат имеет право купить что-то, – ответил Жаксылыков.