Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Солдаты больше не чистят картошку и не моют за собой посуду – глава Минобороны

обязанности, Жаксылыков, комментарий Фото: пресс-служба МО РК
Наводить чистоту в казармах — все еще обязанность военнослужащих, рассказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, передает корреспондент Zakon.kz.
Это обязанность каждого военнослужащего. Потому что есть такое определение, как ведение ротного хозяйства и поддержание санитарно-эпидемиологических норм. Вы же каждый день умываетесь, наводите порядок в доме, протираете пыль. Руслан Жаксылыков 

Глава Минобороны отметил, что солдаты не моют за собой посуду.

В армии солдаты больше не чистят картошку и не моют за собой посуду. Для этих целей у нас есть компании, которые выигрывают тендер и обеспечивают наших военнослужащих.  Руслан Жаксылыков

Журналисты также поинтересовались у министра, почему некоторые военнослужащие просят родственников высылать деньги. 

Растущий организм у солдат. В 18-19 лет требуется много калорий, даже те же сладости. У нас на территории есть магазины. Солдат имеет право купить что-то, – ответил Жаксылыков.
Тамила Языкова
Жаксылыков Руслан МО РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто
Изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления