Подозрительные финансовые операции на 220 млрд тенге выявили в Казахстане

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Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков заявил, что с начала года ведомством приостановлено около 113 подозрительных операций на сумму 220 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.