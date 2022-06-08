Подозрительные финансовые операции на 220 млрд тенге выявили в Казахстане
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Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков заявил, что с начала года ведомством приостановлено около 113 подозрительных операций на сумму 220 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Агентство по финансовому мониторингу проводит ежедневный мониторинг. Мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектов. Они сообщают нам о таких операциях. Мы проводим анализ, наиболее подозрительные операции приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы. За эти пять месяцев мы таких операций приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге. Первый зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков
Спикер не сказал, в отношении каких лиц такая работа проводится, ссылаясь на вероятность проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел.
Возможно, это является тайной следствия. Возврат этих активов – это все в рамках уголовных дел возвращается. Есть целая процедура, должен быть приговор суда, после приговора суда направляются следственные поручения, должно быть международное соглашение, и только после этого можно говорить о возврате каких-то средств. Это процедура не одного дня. Габит Садырбеков
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