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Колумбийский велогонщик сбил жену на финише

Велогонки Травма жены Фото: Instagram/carlos_chia
Едва трагически не закончился инцидент, который произошел на третьем этапе веломногодневки «Вуэльта Колумбия-2022». Лидер общего зачета Луис Карлос Чиа за финишной чертой сбил супругу, которая фотографировала его, сообщает Zakon.kz.

25-летний колумбиец одержал победу в очень тяжелой гонке, которая проходила под дождем. Как только Луис пересек финишную черту, он радостно поднял руки и не заметил, как врезался в собственную жену, которая пыталась снять на телефон секунды триумфа.

После столкновения гонщик упал на асфальт, получив незначительные травмы. А вот супруга потеряла сознание и ее срочно доставили в больницу.

Я пытался нажать на тормоз, но он не реагировал. С другой стороны, я не понимаю, почему жена не ушла с дороги. Ведь она знала, что будет спринтерский финиш. К счастью, все обошлось. Врачи уверяют, что самое страшное, что с ней произошло, это психологический шок от столкновения.Луис Карлос Чиа

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Куандык Шынасилов
Колумбия
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