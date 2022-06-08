За поддельный госномер будут не только штрафовать, но и лишать прав
Важная предлагаемая поправка — усиление ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного госномера.
К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста. Депутат Мажилиса Назиля Раззак
Законопроектом также предлагается усилить адмответственность за нарушение правил оказания услуг связи. Будут увеличены штрафы за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.
Кроме того, вносятся поправки, направленные на установление меры административного взыскания по правонарушениям в сферах образования, оборота оружия и налогового законодательства.
Например, в случае закрытия высших учебных заведений предлагается установить адмответственность учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся, а также передать в уполномоченный орган функции по лишению вузов лицензии. Кроме того, предусмотрено усиление адмответственности за адмправонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти. Также устанавливается адмответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей. Назиля Раззак
По мнению депутата, введение этих норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения.