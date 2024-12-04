Мажилисмен о законах для бизнеса: Вы строите какой-то Штрафстан

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года одобрили во втором чтении поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), сообщает Zakon.kz.

Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование административного законодательства. В действующий КоАП предусматривается введение нового административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, определение механизма его исполнения и составов Особенной части КоАП, по которым применяется данный вид взыскания.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами Мажилиса внесен ряд поправок: установлена административная ответственность на общих основаниях для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов за нарушение законодательства о языках;

перечень субъектов, на которых налагается штраф согласно статье 44 КоАП, дополнен юридическими консультантами;

усилена роль органов внутренних дел в случаях уклонения от общественных работ;

усилены штрафные санкции по статье 79 КоАП за нарушение законодательства о персональных данных и их защите операторами сетей или собственниками электронных информационных ресурсов;

исключена 85 статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за разглашение участниками медиации сведений, ставшими известными в ходе проведения медиации, поскольку отсутствует статистика по данной статье, не зарегистрировано ни одного случая.

Мажилисмен Азат Перуашев выразил несогласие с законопроектом. Он и депутаты партии "Ак жол" предлагали поправки по сокращению штрафов для предпринимателей в 3-5 раз. Но другие депутаты выступили за сохранение нынешних штрафов, аргументируя свою позицию необходимостью профилактики нарушений и защитой интересов потребителей.

"Вы строите какой-то Штрафстан, а фракция "Ак жол" предлагает строить нормальную и сбалансированную рыночную экономику. И мы будем ставить такие предложения снова и снова, пока не добьемся правильных решений. А сегодня фракция "Ак жол" голосует против этого законопроекта", – заявил он.

Тем не менее законопроект был одобрен большинством голосов и направлен на рассмотрение в Сенат.

Ранее сообщалось, что алматинцам прилетели штрафы в 110 тысяч тенге.

