Бесконечный «день сурка» – депутат возмутился неэффективным планированием бюджета
Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный «день сурка». Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется.Депутат Аманжан Жамалов
По его словам, до сих пор продолжается практика неэффективного планирования. С 2009 года правительство перешло на трехлетнее планирование, но так и не научилось планировать бюджет хотя бы на один год, заявил мажилисмен.
Республиканский бюджет на 2021 год корректировался девять раз, порядка 19% расходов подверглись пересмотру. Но даже при этом неосвоенными остались 68,8 млрд тенге.Аманжан Жамалов
В прошлом году правительство разработало десять национальных проектов, была начата их реализация, но ситуация с планированием не улучшилась, отметил Жамалов.
Госпрограммы и нацпроекты, как их не назови, не стали документами стратегического планирования. Взять, к примеру, проект «Ауыл – Ел бесігі». Это просто сводная таблица бюджетных программ, направленных на развитие сел. Там есть строительство школ, поликлиник, объектов культуры и спорта. Но в нацпроекте по образованию также есть строительство школ на селе. А в нацпроекте по здравоохранению есть строительство поликлиник и больниц. Фактически это разная группировка бюджетных программ. Аманжан Жамалов
Депутат подчеркнул, что совершенствование системы госпланирования нужно начинать с ревизии бюджетных программ и их правильной классификации.
По его словам, стратегические документы — это Послание главы государства, Национальный план развития, программа партии парламентского большинства. А таблица с расходами — это не стратегический документ, а аналитическая разбивка бюджета.
Правительство проедает резервы и накапливает долги. Всего лишь 50% расходов покрываются «чистыми доходами». Это значит, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов. На сегодня активы Нацфонда составляют 52,5 млрд долларов, а государственный долг превышает 47 млрд долларов.Аманжан Жамалов
Мажилисмен напомнил, что в 2021 году была прописана ответственность первых руководителей госорганов за неэффективное планирование и использование внешних займов. Камалов заявил, что пора использовать эту норму на практике.