Бесконечный «день сурка» – депутат возмутился неэффективным планированием бюджета

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов подверг критике работу Правительства после обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный «день сурка». Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется. Депутат Аманжан Жамалов

По его словам, до сих пор продолжается практика неэффективного планирования. С 2009 года правительство перешло на трехлетнее планирование, но так и не научилось планировать бюджет хотя бы на один год, заявил мажилисмен.

Республиканский бюджет на 2021 год корректировался девять раз, порядка 19% расходов подверглись пересмотру. Но даже при этом неосвоенными остались 68,8 млрд тенге. Аманжан Жамалов

В прошлом году правительство разработало десять национальных проектов, была начата их реализация, но ситуация с планированием не улучшилась, отметил Жамалов.

Госпрограммы и нацпроекты, как их не назови, не стали документами стратегического планирования. Взять, к примеру, проект «Ауыл – Ел бесігі». Это просто сводная таблица бюджетных программ, направленных на развитие сел. Там есть строительство школ, поликлиник, объектов культуры и спорта. Но в нацпроекте по образованию также есть строительство школ на селе. А в нацпроекте по здравоохранению есть строительство поликлиник и больниц. Фактически это разная группировка бюджетных программ. Аманжан Жамалов

Депутат подчеркнул, что совершенствование системы госпланирования нужно начинать с ревизии бюджетных программ и их правильной классификации.

По его словам, стратегические документы — это Послание главы государства, Национальный план развития, программа партии парламентского большинства. А таблица с расходами — это не стратегический документ, а аналитическая разбивка бюджета.

Правительство проедает резервы и накапливает долги. Всего лишь 50% расходов покрываются «чистыми доходами». Это значит, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов. На сегодня активы Нацфонда составляют 52,5 млрд долларов, а государственный долг превышает 47 млрд долларов. Аманжан Жамалов

Мажилисмен напомнил, что в 2021 году была прописана ответственность первых руководителей госорганов за неэффективное планирование и использование внешних займов. Камалов заявил, что пора использовать эту норму на практике.