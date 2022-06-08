Если есть оружие, то оно может выстрелить – глава МВД о последствиях январских событий

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что полицейские продолжат поиски украденного оружия во время январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.

Угроза есть всегда. Часть похищенного оружия еще на руках, но есть и изъятые схроны. Кроме того, проводится оперативная работа, произведен выкуп более 1000 единиц незарегистрированного оружия у населения. Концентрация в основном в южных регионах, оружие может и переноситься, необязательно, что оно в этих регионах. Марат Ахметжанов

По его словам, поиск оружия продолжается по всем регионам, в том числе за пределами страны. Но на руках остается порядка 300 единиц табельного оружия, в том числе стрелкового, пистолеты, автоматы.

Журналисты также поинтересовались у главы МВД, достаточно ли этого для повторения январских событий.

Если есть оружие, то оно может выстрелить. Угроза есть всегда. Мы будем работать до конца, пока не найдем последний ствол. Марат Ахметжанов

Ранее в МВД говорили, что около 3 тыс. единиц оружия и более 63 тыс. боеприпасов было похищено во время январских беспорядков из оружейных магазинов и зданий органов правопорядка.