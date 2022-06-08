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Законодательство РК

Изменилось положение о классном руководстве в школах

изменения в положение о классном руководстве Фото: Zakon.kz
Приказом МОН РК от 31 мая 2022 года внесены изменения в Положение о классном руководстве в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что цель деятельности классного руководителя – стимулирование всестороннего развития детей, создание условия для формирования и становления личностей обучающихся, взаимодействие с родителями для вовлечения их в процесс обучения и воспитания.

В задачи классного руководителя входит:

  1. мотивирование учащихся к здоровому образу жизни;

  2. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к природе;

  3. укрепление семейных отношений, воспитание уважительного отношения к взрослым;

  4. создание дружественной среды, взаимопонимания в классном коллективе;

  5. привитие учащимся ответственности за других, умения работать в команде;

  6. знания об условиях проживания детей в семье;

  7. проведение родительских собраний (педагогических консилиумов, тренингов, бесед, консультаций для родителей и законных представителей);

  8. взаимодействие с родителями и законными представителями по вопросам учебных достижений обучающихся и соблюдению правил внутреннего распорядка;

  9. проведение одного раза в неделю классных часов;

  10. информирование руководителя (директора) организации образования о состоянии воспитательной работы с классом.

Функции классного руководителя:

1. Организационно-координирующие:

  • осуществление взаимодействия «школа-обучающийся-родитель»;

  • ведение документации.

2. Аналитические:

  • изучение индивидуальных особенностей обучающегося;

  • осуществление анализа состояния успеваемости и динамики общего развития обучающихся класса.

3. Коммуникативные:

  • регулирование межличностных отношений между обучающимися;

  • содействие общему благоприятному психологическому климату в классном коллективе;

  • оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств;

  • содействие сотрудничеству между учителями, учащимися и родителями (законными представителями).

4. Контрольные:

  • осуществление контроля за успеваемостью, посещаемостью занятий, внешним видом, эмоционально-психологическим состоянием обучающихся класса.

Исходя из указанных функций, классный руководитель выбирает формы работы с учениками:

  1. индивидуальные (беседы, консультации, совместный поиск решения проблем и другие);

  2. групповые (творческие объединения, органы самоуправления и другие);

  3. коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и другие).

При организации дистанционного обучения классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о процессе обучения, предоставлении обратной связи обучающимся, о ходе обучения и учебных результатах, о необходимости создания условий для самостоятельной работы обучающихся.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Лариса Черненко
МОН РК Казахстан
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