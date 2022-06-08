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В Казахстане жилье на вторичном рынке подорожало на 28%

цены на вторичном рынке жилья выросли на 28% Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год – с мая 2021 года к маю 2022-го – цены на квартиры вторичного рынка повысились на 27,9%, продажи нового жилья – на 19,3%, сообщает Zakon.kz.

Арендная плата за благоустроенное жилье в мае 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года также повысилась – на 22,8%.

По словам директора Департамента статистики цен Бюро национальной статистики Куанышбека Жакыпбекулы, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане – на 27,2%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен – Талдыкорган (48,6%), на рынке аренды жилья – Алматы (49,9%), – отметил Куанышбек Жакыпбекулы.

За месяц (с апреля по май 2022 г.) цены на продажу нового жилья выросли на 1,7%, перепродажи квартир – на 1%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,3%.

Лариса Черненко
Казахстан
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