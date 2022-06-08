Токаев утвердил новые правила назначения акимов
Утвердить прилагаемые Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, – говорится в документе.
Так, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.
Президент РК на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.
Представление президента РК содержит биографические данные, информацию о трудовой деятельности, государственных наградах и иную информацию о кандидатах на должность акима.
Собрание проводится не позднее трех календарных дней со дня получения уведомления.
Секретарь маслихата области, города республиканского значения и столицы в однодневный срок со дня получения уведомления оповещает депутатов соответствующей территории о дате и времени созыва и месте проведения собрания посредством размещения указанной информации на официальном интернет-ресурсе соответствующего маслихата.
Повестка дня собрания включает:
краткое вступительное слово секретаря маслихата области, города республиканского значения и столицы;
выборы членов счетной комиссии, а также председателя и секретаря комиссии;
выбор способа голосования (открытое или тайное);
оглашение руководителем Администрации президента РК либо премьер-министром РК, либо иным должностным лицом, уполномоченным президентом Казахстана, представления президента Республики Казахстан и представление кандидатур на должность акима;
выступление кандидатов в акимы соответствующей территории с тезисами о программе своей предстоящей деятельности.
На собрании депутаты могут задать вопросы кандидатам. Депутаты вправе высказывать мнения «за» или «против» предложенных кандидатур.
Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.