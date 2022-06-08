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Токаев утвердил новые правила назначения акимов

указ об утверждении акимов Фото: akorda.kz
Глава государства подписал указ «Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов области или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы», сообщает Zakon.kz.
Утвердить прилагаемые Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, – говорится в документе.

Так, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.

Президент РК на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

Представление президента РК содержит биографические данные, информацию о трудовой деятельности, государственных наградах и иную информацию о кандидатах на должность акима.

Собрание проводится не позднее трех календарных дней со дня получения уведомления.

Секретарь маслихата области, города республиканского значения и столицы в однодневный срок со дня получения уведомления оповещает депутатов соответствующей территории о дате и времени созыва и месте проведения собрания посредством размещения указанной информации на официальном интернет-ресурсе соответствующего маслихата.

Повестка дня собрания включает:

  1. краткое вступительное слово секретаря маслихата области, города республиканского значения и столицы;

  2. выборы членов счетной комиссии, а также председателя и секретаря комиссии;

  3. выбор способа голосования (открытое или тайное);

  4. оглашение руководителем Администрации президента РК либо премьер-министром РК, либо иным должностным лицом, уполномоченным президентом Казахстана, представления президента Республики Казахстан и представление кандидатур на должность акима;

  5. выступление кандидатов в акимы соответствующей территории с тезисами о программе своей предстоящей деятельности.

На собрании депутаты могут задать вопросы кандидатам. Депутаты вправе высказывать мнения «за» или «против» предложенных кандидатур.

Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт
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