В Казахстане утвердили правила назначения внештатных советников министров и акимов по инвалидности
Советником назначается гражданин РК, достигший 20 лет, имеющий средне-специальное или высшее образование, опыт профессиональной илиобщественной деятельности в области защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью не менее 5 лет, а также на местном уровне – постоянно проживающий не менее 2 лет в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.
Советник подотчетен в своей деятельности министру или акиму (далее - первые руководители).
Кандидат на должность советника не должен:
- быть лицом, занимающим государственную должность, гражданским служащим, судьей;
- иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством РК порядке;
- быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения;
- состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.
Кандидат на должность советника представляет в министерство или аппарат акима:
- заявление в произвольной форме;
- документ, удостоверяющий его личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- копию документа об образовании, а также при наличии документа, удостоверяющего прохождение обучения, в том числе прохождение краткосрочных курсов, сертификата или свидетельства о завершении обучения, повышении квалификации, документа о присвоении ученых степеней или званий;
- сведения о профессиональной или общественной деятельности в области защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью с указанием автобиографических данных;
- сведения о наличии либо отсутствии судимости, психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, получаемые посредством его письменного согласия на истребование указанных справок из информационных систем. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов кандидат на должность советника самостоятельно прилагает данные документы.
Назначение советника производится в течение 10 рабочих дней со дня предоставления кандидатом на должность советника документов и сведений.
Срок полномочий советника составляет три года. Одно и то же лицо может быть советником не более двух раз подряд.
При этом советник осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Советник досрочно прекращает свою деятельность в случаях:
- личной инициативы;
- признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- выявления недостоверной информации, в представленных документах или сведениях;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы РК на постоянное место жительства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, установленного на основании оценки первого руководителя на эффективность деятельности советника;
- поступления на государственную, гражданскую службу, назначения судьей;
- истечения срока полномочий;
- смерти.
Приказ вводится в действие с 28 июля 2024 года.