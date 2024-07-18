В Казахстане утвердили правила назначения внештатных советников министров и акимов по инвалидности

Приказом Минтруда от 12 июля 2024 года утверждены Правила назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Советником назначается гражданин РК, достигший 20 лет, имеющий средне-специальное или высшее образование, опыт профессиональной илиобщественной деятельности в области защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью не менее 5 лет, а также на местном уровне – постоянно проживающий не менее 2 лет в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Советник подотчетен в своей деятельности министру или акиму (далее - первые руководители).

Кандидат на должность советника не должен:

быть лицом, занимающим государственную должность, гражданским служащим, судьей;

иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством РК порядке;

быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения;

состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидат на должность советника представляет в министерство или аппарат акима:

заявление в произвольной форме;

документ, удостоверяющий его личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

копию документа об образовании, а также при наличии документа, удостоверяющего прохождение обучения, в том числе прохождение краткосрочных курсов, сертификата или свидетельства о завершении обучения, повышении квалификации, документа о присвоении ученых степеней или званий;

сведения о профессиональной или общественной деятельности в области защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью с указанием автобиографических данных;

сведения о наличии либо отсутствии судимости, психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, получаемые посредством его письменного согласия на истребование указанных справок из информационных систем. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов кандидат на должность советника самостоятельно прилагает данные документы.

Назначение советника производится в течение 10 рабочих дней со дня предоставления кандидатом на должность советника документов и сведений.

Срок полномочий советника составляет три года. Одно и то же лицо может быть советником не более двух раз подряд.

При этом советник осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Советник досрочно прекращает свою деятельность в случаях:

личной инициативы;

признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным;

признания судом его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

выявления недостоверной информации, в представленных документах или сведениях;

вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

выезда за пределы РК на постоянное место жительства;

неисполнения или ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, установленного на основании оценки первого руководителя на эффективность деятельности советника;

поступления на государственную, гражданскую службу, назначения судьей;

истечения срока полномочий;

смерти.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2024 года.