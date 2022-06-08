Океаны в опасности – глава ООН призвал защитить природу

Океан покрывает более 70% территории и производит свыше 50% кислорода на планете. Биоразнообразие океана находится под угрозой из-за деятельности человека, рассказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня, передает Zakon.kz.

Совершенно очевидно, что тройственный кризис изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения угрожают состоянию наших океанов, от которых в конечном счете зависим все мы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

При этом ресурсы океана и биоразнообразие оказываются под угрозой в связи с деятельностью человека:

более трети мировых рыбных запасов добывается на биологически неустойчивом уровне;

уничтожена значительная часть коралловых рифов;

пластмассовый мусор можно найти на самых отдаленных островах и в глубочайших океанских впадинах.

Антониу Гутерриш призвал работать «сообща с природой, а не против нее» и расширять сотрудничество в области защиты океанов.

В ноябре прошлого года на конференции по изменению климата в Глазго была признана роль морских экосистем в сдерживании климатических изменений. В марте страны договорились сообща работать над новым договором, призванным положить конец загрязнению пластиком.