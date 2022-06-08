Океаны в опасности – глава ООН призвал защитить природу
Совершенно очевидно, что тройственный кризис изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения угрожают состоянию наших океанов, от которых в конечном счете зависим все мы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
При этом ресурсы океана и биоразнообразие оказываются под угрозой в связи с деятельностью человека:
более трети мировых рыбных запасов добывается на биологически неустойчивом уровне;
уничтожена значительная часть коралловых рифов;
пластмассовый мусор можно найти на самых отдаленных островах и в глубочайших океанских впадинах.
Антониу Гутерриш призвал работать «сообща с природой, а не против нее» и расширять сотрудничество в области защиты океанов.
В ноябре прошлого года на конференции по изменению климата в Глазго была признана роль морских экосистем в сдерживании климатических изменений. В марте страны договорились сообща работать над новым договором, призванным положить конец загрязнению пластиком.
Обеспечение здорового состояния и продуктивности океана – это наша коллективная ответственность, которую мы можем выполнить только общими силами. Я призываю всех тех, для кого важно здоровье Мирового океана, объединить усилия для его восстановления. Антониу Гутерриш