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КазМунайГаз и ExxonMobil обсудили совместные операции на Тенгизе и Кашагане

Обсудили совместные операции на Тенгизе и Кашагане Фото: КазМунайГаз
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев встретился со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы Магзум Мирзагалиев поблагодарил Нила Чапмана и компанию ExxonMobil за многолетнее сотрудничество с «КазМунайГаз». На встрече стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения – по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз.

Соблюдение сроков завершения проекта расширения имеет особую важность для правительства Республики Казахстан и компании «КазМунайГаз», – подчеркнул глава «КазМунайГаза».

Обсудили совместные операции на Тенгизе и Кашагане

Фото: КазМунайГаз

Дополнительно он остановился на сохранении социальной стабильности в период планируемой масштабной демобилизации персонала, обслуживающего проект, в 2022-2023 годы. «КазМунайГаз» рассчитывает на совместную тесную работу с ТОО «Тенгизшевройл» по данному вопросу.

Кроме этого, Магзум Мирзагалиев затронул вопросы дальнейшей разработки месторождения Тенгиз за пределами контрактного периода (после 2033 года) и предложил изучить различные варианты для поддержания нефтедобычи в будущем. Отдельно стороны остановились на совместной деятельности на месторождении Кашаган (Северо-Каспийский проект).

Хочу еще раз отметить необходимость выбора концепции последующих этапов освоения месторождения в соответствии со стратегией разработки на весь «цикл жизни» за пределами 2041 года, – напомнил председатель правления.

Обсудили совместные операции на Тенгизе и Кашагане

Фото: КазМунайГаз

Также на встрече обсуждались совместные усилия по дальнейшему росту казахстанского содержания в Северо-Каспийском проекте и подготовке и национализации технических и управленческих кадров.

Константин Вноровский
Тенгиз
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