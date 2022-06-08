Ситуация в Украине: $1,49 млрд для Киева, новые антироссийские санкции и казак Джонсонюк

Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из РФ, говорится в сообщении канадского МИД.

Компания Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России в связи с конфликтом в Украине — Bloomberg.

Запад подталкивает РФ к дефолту, но это банкротство рукотворное, реальных оснований для него нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что в нынешней ситуации переговоры Путина с Зеленским невозможны.

Власти США пока не видят признаков скорого дипломатического урегулирования конфликта в Украине, – заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В Украине сообщили, что с РФ состоялся очередной обмен телами погибших по формуле «50 на 50». Это произошло в Запорожской области.

Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере $1,49 млрд, говорится в заявлении исполнительного совета ВБ.

Украинские СМИ сообщают о возвращении бывшего президента страны Петра Порошенко на родину. В Украине в его отношении возбуждено множество уголовных дел.

В знак благодарности премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в соцсетях подписывается на украинский манер «Джонсонюк», казацкая община в Чернигове под именем Борис Чуприна посвятила его в казаки.