Ситуация в Украине: $1,49 млрд для Киева, новые антироссийские санкции и казак Джонсонюк
Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из РФ, говорится в сообщении канадского МИД.
Компания Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России в связи с конфликтом в Украине — Bloomberg.
Запад подталкивает РФ к дефолту, но это банкротство рукотворное, реальных оснований для него нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отметил, что в нынешней ситуации переговоры Путина с Зеленским невозможны.
Власти США пока не видят признаков скорого дипломатического урегулирования конфликта в Украине, – заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
В Украине сообщили, что с РФ состоялся очередной обмен телами погибших по формуле «50 на 50». Это произошло в Запорожской области.
Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере $1,49 млрд, говорится в заявлении исполнительного совета ВБ.
Украинские СМИ сообщают о возвращении бывшего президента страны Петра Порошенко на родину. В Украине в его отношении возбуждено множество уголовных дел.
В знак благодарности премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в соцсетях подписывается на украинский манер «Джонсонюк», казацкая община в Чернигове под именем Борис Чуприна посвятила его в казаки.
Российские миллиардеры и члены их семей, попавшие под санкции, обратились в суды Евросоюза, пытаясь добиться исключения из санкционного списка – Bloomberg.