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Мир

Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 20:04 Фото: akorda.kz
Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, включая диалог с США, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 января ТАСС, об этом он сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после посещения МГУ.

"Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", – прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с РФ.

Также он отметил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматические, даже доверительные отношения.

"Если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы кризиса в Украине, который возник в 2022 году", – подчеркнул глава РФ.

По его словам, по Украине есть вопросы, которые требуют особого внимания.

"Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров", – сказал Путин.

Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине. Президент США заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он будет вынужден ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию. Позже на это заявление отреагировал секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин готов к разговору с Дональдом Трампом.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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