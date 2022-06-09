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Генсек ООН предупредил о риске дефицита зерна в мире

Гутерриш, дефицит зерновых Фото: pixabay
Высокая стоимость удобрений в результате конфликта в Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, сообщает Zakon.kz.

Это может затронуть «миллиарды людей», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, передает РИА Новости.

Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке. Генсек ОНН Антониу Гутерреш

Как отметил генсек всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицит удобрений, который в следующем году может вылиться в «дефицит продовольствия».

Россия и Беларусь, попавшие под санкции западных стран в связи с событиями на Украине, являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.

Константин Вноровский
ООН Гутерриш Антониу
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