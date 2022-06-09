Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В США убийцу нашли благодаря селфи с места преступления

убийца селфи поиск Фото: pixabay
Спустя четыре месяца полицейским удалось арестовать убийцу. Ему были предъявлены обвинения в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Zakon.kz.

В США следователи нашли застрелившего шестерых человек во время ограбления мужчину благодаря селфи, которое он сделал на месте преступления, сообщает Lenta.ru.

Расправу устроил 34-летний Трэвис Ламар Биркли вместе с двоюродным братом в городе Милуоки, штат Висконсин. Убийства произошли во время ограбления логова наркоторговцев. Биркли наняли охранником супруги-наркоторговцы Мишель и Донта Уильямс, которые использовали свое жилище как склад запрещенных веществ.

В день ограбления Биркли наставил на Донту оружие, но в этот момент на него напала Мишель. Он выстрелил сначала в нее, а затем в ее супруга. Услышав шум, на помощь паре поспешил их сообщник, который находился в подвале дома. Как только он поднялся по лестнице, Биркли убил и его. Чтобы не оставлять свидетелей, американец решил избавиться от всех, кто находился в доме. Он спустился в подвал и расправился еще с двумя мужчинами. Затем поднялся в спальню и застрелил брата Донты.

Через три дня после массового убийства в службу спасения поступил звонок от женщины, которая плакала и утверждала, что ей только что выстрелили в голову. Она назвала адрес в трех кварталах от дома Уильямс и сказала, что еще четверо человек ранены. Сотрудники полиции установили, что дома с номером, названным женщиной, не существует. Они отследили звонок и нашли ее. Оказалось, что Биркли велел ей сделать ложный вызов, чтобы запутать правоохранителей.

Спустя четыре месяца полицейским удалось арестовать убийцу. Причастность Биркли к преступлению подтвердили найденные в его телефоне селфи, снятые на месте преступления. На кадрах американец красовался в очках Донты. Также в подвале дома была найдена еще одна улика — дебетовая карта с именем брата Биркли.

Биркли были предъявлены обвинения в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили залог в один миллион долларов. Мужчина уже признался в преступлении. Двоюродный брат Биркли пока не найден.

Данияр Кунафин
США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
МВД и Halyk Bank запустили сервис проверки истории авто
Изменилось положение о классном руководстве в школах
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления