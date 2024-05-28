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Громкое преступление в Караганде: спустя четыре года задержан четвертый подозреваемый

Громкое преступление в Караганде: спустя четыре года задержан четвертый подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:31 Фото: polisia.kz
Карагандинские полицейские спустя четыре года задержали четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов, сообщает Zakon.kz.

Громкое преступление – нападение на инкассаторов – произошло в конце мая 2020 года. Тогда были задержаны трое членов преступной группы, совершивших нападение на инкассаторов в Караганде, а четвертый – объявлен в розыск.

В областной полиции отметили, что преступление было спланировано до мельчайших деталей. Заранее установив маршрут, преступники сымитировали дорожно-транспортное происшествие. У остановившихся инкассаторов они отобрали 70 млн тенге, оружие и скрылись.

"Тогда криминальная полиция задержала троих из четверки и изъяла 30 млн тенге. Четвертый смог скрыться. Во время следствия и на судебных заседаниях каждый из них пытался обелить себя, перекинув вину на другого. Троих по результатам следствия суд приговорил к срокам от 10 до 11 лет трех месяцев. Поиски еще одного члена группировки не прекращались. Так, сотрудники криминальной полиции в Алматинской области в одном из поселков задержали находящегося в международном розыске 38-летнего жителя южного региона".Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

В ведомстве подчеркнули, что мужчине придется ответить за совершенное преступление.

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