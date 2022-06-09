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Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире

мнение вирусолога Фото: pixabay
Оспа обезьян распространилась в десятках стран мира. С середины мая заболевание выявили уже в 27 странах, для которых оно нетипично, сообщает Zakon.kz.

Вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали, и он стал более заразным, либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась. Об этом Ura.ru рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Представление, которые мы имеем об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель. Тогда мы сталкивались с такой картиной: легко пресекается эпидемиологическими методами, не очень распространяется и так далее. Но за это время ситуация изменилась, поэтому одно из двух. Либо мы имеем дело с продуктом, генно-модифицированным чьими-то руками, либо он так себя ведет, потому что иммунный статус человечества изменился в худшую сторону.Александр Чепурнов

По словам вирусолога, скорость распространения также может иметь два объяснения. Первое, что с возбудителем вируса «поработали».

Второе – есть еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мы вообще плохо знаем.Профессор Чепурнов

Знания ученых о свойствах оспы обезьян начинают не совпадать с тем, как развивается нынешняя вспышка этой инфекции в мире, подчеркнул собеседник агентства.

Проблема в том, что-то, что мы знаем про оспу обезьян, начинает не совпадать с тем, что мы видим. Это достаточно легко локализуемое заболевание, поскольку оно не очень сильно передается, нужен плотный контакт, распознается достаточно хорошо, быстро, и контактных людей выявить и изолировать несложно. С учетом всех этих вещей не должно было быть такого распространения, которое мы имеем.Александр Чепурнов

Оспа обезьян распространилась в десятках стран мира. На данный момент подтвержден один летальный исход.

Данияр Кунафин
Россия Оспа обезьян
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