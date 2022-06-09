Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender

В чешском городе Гавиржове проходит международный турнир WTT Youth Contender по настольному теннису с участием молодых спортсменов. Чемпионом этих состязаний в своей группе стал карагандинец Алан Курмангалиев, сообщает Zakon.kz.

15-летний казахстанец не имел равных среди сверстников. Вначале он первенствовал в своей подгруппе, затем в 1/16 финала обыграл катарца Равада Алнасера – 3:1.

Далее уже на стадии 1/8 финала был побежден Марсель Блащик (Польша) – 3:0, в четвертьфинале переигран Михаил Ловга из Украины – 3:0.

На пути к финалу Алан был сильнее представителя Болгарии Йоана Величкова – 3:1.

В решающем поединке его соперником стал японский теннисист Казуки Ёшияма, которому карагандинец уступил в Испании две недели назад. На этот раз сильнее оказался Курмангалиев, который праздновал успех со счетом 3:1 (11:8, 11:13, 11:4, 11:7).

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