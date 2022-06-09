Фармацевтика в Казахстане: что мешает выпускать больше дешевых лекарств

Туристы, отдыхающие в Египте, замечают, что в этой стране продают дешевые лекарства, многие из них – местного производства. В Казахстане о таких низких ценах на аналоги приходится только мечтать. Корреспондент Zakon.kz узнал, в чем причина такой ценовой разницы.

В недавнем Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу о том, чтобы довести уровень местного производства лекарств и медицинских изделий до 50% к 2025 году. Сейчас эта доля едва достигает 17%.

По данным международной аналитической компании IQWA, в общем объеме фармацевтического рынка Казахстана 37 млрд тенге приходится на отечественных товаропроизводителей и 179 млрд тенге – на импорт.

Фармацевтические предприятия Казахстана в основном сконцентрированы в Алматинской, Карагандинской областях, городах Алматы и Шымкент ввиду приближенности транспортных хабов, доступности сырья и рабочих мест.

Стоимостный объем казахстанского фармацевтического рынка по итогам первого квартала 2022 года, учитывая розничные продажи и закупки для ГОБМП, составил 202 млрд тенге в ценах дистрибьюторов. Это на 29% выше первого квартала 2021 года. Самый большой рост за год показала розница — 29%, далее стационары — 22% и лекарства для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения — 19%.

Пока что драйвером работы местных производителей служит закуп Единого дистрибьютора «СК-Фармация». Лекарства и медицинские изделия закупаются по списку для 1300 медицинских организаций Казахстана в стационары и для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения (общая доля – 41%).

Эти объемы, по словам председателя правления «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, убыточны для местных фармацевтических компаний с собственным производством. Однако когда они работают совместно с глобальными фармкомпаниями, то имеют возможность увеличивать объемы местного производства и каналы сбыта, не оставаться в минусе.

Как оказалось, производить свои лекарства в Казахстане не так-то просто, в отличие от того же Египта. Наша страна по площади намного больше Египта, логистика отличается по затратам.

Египет работает на всю Африку, отлажен четкий механизм. Там так получилось. У нас в Азии такие лидеры – Индия и Китай. С ними и другими странами-соседями у нас реально идет острое соперничество за производственные циклы. В Казахстане собственный рынок маловат, но есть возможность и шанс выйти на Россию в свете последних событий и таким образом за счет больших объемов уменьшить себестоимость. Кроме того, нужно думать о своих разработках. Мы не можем уверенно выиграть в себестоимости из-за разницы в объемах рынка, из-за расстояний больших, но в инновационности и качестве можем обойти конкурентов. Поэтому мы работаем с крупными фармкомпаниями, делаем кластеры, чтобы изменить ситуацию. Председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев

Эксперт отмечает, что потенциал молодых казахстанских ученых в сфере отечественной фармацевтики большой, но не отлажена система взаимодействия между ведомствами. Сейчас началась работа по организации системы взаимного сотрудничества между крупными фармкомпаниями и казахстанскими учеными.

Первый шаг в работе с большими фармкомпаниями – клинические исследования. Это еще одно слабое место, вдобавок из России приходит объем. Сейчас создается клинический центр, мы ставим вопрос о том, чтобы зарубежные партнеры все привозили и продвигали. Медорганизации и вузы тоже готовим к участию в этой работе – это и заработок, и участие наших ученых в разработке лекарства. То есть мировые фармкомпании будут помогать делать клинические исследования, производить. Мы даем жесткий контракт и попробуем совместно выйти на экспорт. А государство будет закупать и обеспечивать определенную долю заказа. Ерхат Искалиев

В ближайших планах Казахстана — открытие совместного производства противоонкологических препаратов на базе казахстанского производителя, создание центра компетенций и инноваций по лабораторной диагностике, локализация контрактного производства биосимиляров в Казахстане на площадках производства инсулинов.

Кроме того, есть договоренности о локализации контрактного производства инновационных лекарственных средств (противоонкологические, противоастматические) на площадке местного партнера.

Эти планы и проекты должны быть реализованы с 7 крупнейшими мировыми фармацевтическими компаниями из Швейцарии, Дании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.