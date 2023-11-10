Депутат: Дешевые лекарства пропали с казахстанского рынка из-за регулирования цен

Сенатор Ляззат Рыспекова на правительственном часе 10 ноября заявила, что с казахстанского рынка пропали востребованные медикаменты дешевого сегмента. Это произошло из-за жесткого ценового регулирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Рыспекова заявила, что некоторые экономические меры тормозят развитие бизнеса. В пример она привела фармацевтическую отрасль, где, по ее словам, из-за жесткого ценового регулирования в коммерческом сегменте количество зарегистрированных лекарственных средств сократилось практически на 40% – с 10 до 7,2 тысячи.

"Такое существенное снижение произошло в первую очередь за счет ухода с рынка Казахстана медикаментов дешевого сегмента, пользующихся большим спросом у населения", – подчеркнула сенатор.

Проблемы есть и в агропромышленном комплексе. Ссылаясь на данные НПП "Атамекен", Ляззат Рыспекова сообщила, что за последние два года правительство вводило экспортные ограничения на 15 видов сельскохозяйственной продукции для стабилизации цен на внутреннем рынке.

"Такие решения, которую зачастую принимают в сжатые сроки, приносят негативные последствия для бизнеса. Это срыв контрактов, порча продукции, остановка производства, а также потеря наработанных годами зарубежных рынков. Кроме того, за последние пять лет в отраслевые правила субсидирования более 50 раз вносили различные изменения. Постоянные изменения не только дезориентируют фермеров и инвесторов, но и не позволяют им выстраивать долгосрочные планы развития", – указала Ляззат Рыспекова.

10 ноября спикер Сената Маулен Ашимбаев рассказал, что мешает развитию среднего бизнеса в Казахстане. Он предложил усилить инструменты поддержки действующих предприятий.