Судьбу самовольных построек будет решать специальная комиссия – Ускенбаев

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты подняли вопрос оформления недвижимости, построенной без разрешительных документов. Особенно проблема узаконивания самовольно построенных гражданами зданий характерна для города Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении поправок по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного госуправления и госграницы депутат Ольга Булавкина отметила, что согласно законопроекту для решения вопросов о недвижимости, построенной без получения соответствующих разрешений, вносятся отдельные изменения и дополнения в закон «Об особом статусе Алматы», которые предусматривают создание комиссии в исполнительном органе по рассмотрению вопросов оформления недвижимости.

Проблема оформления недвижимости, построенной без разрешительных документов, характерна не только для данного города, но и для других крупных населенных пунктов. В связи с этим возникают вопросы, как будут решаться аналогичные моменты в других городах страны, какие имеются планы у министерства по данному вопросу. Не приведет ли данный подход к всплеску самовольных построек в городах? Ольга Булавкина

В ответ на это министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что вопрос узаконивания самовольных построек и их сноса уже отрегулирован законодательством и решается в судебном порядке.

Здесь проблематика города Алматы заключается в том, что к Алматы был присоединен ряд районов в последнее время, и в сельских населенных пунктах очень много строений, которые были не узаконены, таких построек порядка 14 тысяч. Если в других городах это носит единичный характер, то здесь речь идет о десятках, даже может о сотнях. Эту работу надо проводить. В соответствии с генеральным планом, почему эта комиссия нужна, здесь подход города Алматы, я считаю, очень продуктивный, техническая возможность есть узаконить, они узаконивают, чтобы не будоражить население. Каирбек Ускенбаев

При этом он отметил, что в случае, если эти самовольные постройки находятся в местах, где Генпланом определено проведение сетей, дорог, других объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, то тогда будут приниматься решения об изъятии данных земель.