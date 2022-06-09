Адвокат Елжана Биртанова заявил повторный отвод судье

В Нур-Султане продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу экс-министра Елжана Биртанова и экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Адвокат экс-министра Нурлан Бейсекеев повторно заявил отвод председательствующему судье Ибрагиму Алькенову, передает Zakon.kz.

Адвокат Нурлан Бейсекеев в самом начале процесса повторно заявил ходатайство о допросе как свидетеля защиты Аскара Акбаева — директора Департамента собственной безопасности МЗ РК. Кроме того, он запросил отстранить его от участия в судебном разбирательстве в качестве представителя потерпевшего.

Помимо этого он подал ходатайство о приостановлении главного судебного разбирательства до тех пор, пока сторона защиты не ознакомится со всеми материалами дела и вещественными доказательствами, а также для перевода на русский язык документов, приобщенных к делу стороной защиты Биртанова.

Только при таком решении суда в главном судебном разбирательстве будет обеспечен принцип созидательности и равноправия сторон. Стороны защиты не могут сейчас реализовать права, предоставленные им статьей 362 УПК РК, поскольку с разрешения суда они только сейчас знакомятся с материалами дела. Адвокат Елжана Биртанова Нурлан Бейсекеев

Однако председательствующий судья отказал в части ходатайства о вызове на допрос в качестве свидетеля представителя потерпевшего Акбаева и устранении его от участия в процесса в качестве представителя потерпевшего.

Постановлением суда от 26 мая 2022 года данный вопрос был уже разрешен. Судом было отказано в удовлетворении ходатайства отвода представителя потерпевшего. В настоящее время статус Акбаева – представитель потерпевшего. Данное постановление об отводе обжалованию не подлежит. Суд считает, что данный вопрос был разрешен. Судья районного суда №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана Ибрагим Алькенов

После чего адвокат Нурлан Бейсекеев заявил повторно отвод судье. Мотивировал он это тем, что данное ходатайство заявляется в связи с тем правом, которое предоставлено ч. 3 ст. 99 УПК РК, в которой сказано, что, не взирая на то, что ходатайство было разрешено, оно повторно может быть заявлено в любой стадии судопроизводства.