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Какие пункты пропуска откроют на границе Казахстана

какие откроют пункты пропуска Фото: gov.kz
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, которым снимается запрет на работу 12-ти временно закрытых автомобильных пунктов пропуска через госграницу, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что утратит силу постановление Правительства РК от 30 марта 2020 года «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан». Оно принималось в связи с пандемийной ситуацией в стране по COVID-19.

Теперь снова будут открыты:

пункты пропуска через границу с Россией:

  • Кондыбай и Акбалшык (Костанайская область)

  • Кызыл Жар (СКО)

  • Найза (Павлодарская область)

  • Жезкент, Байтанат, Коянбай (ВКО)

  • Орда, Шаган (ЗКО)

  • Карашатау (Актюбинская область).

Пункты пропуска через границу с Узбекистаном:

  • Целинный, Сырдарья (Туркестанская область).

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 22 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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